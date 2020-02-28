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    «Норвич Сити» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Норвич Сити — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.02.2020)

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    В 23:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Норвич Сити» — «Лестер».

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    Составы команд:

    «Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Грант Хэнли, Джамаль Льюис, Тодд Кантвелл, Эмилиано Буэндия, Теэму Пукки, Кенни Маклин, Ондрей Дуда, Александер Тетти.

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Джеймс Мэддисон, Келечи Ихеаначо, Харви Льюис Барнс, Айосе Перес, Хамза Чодури, Рикарду Перейра, Деннис Прает.

    Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Норвич Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

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