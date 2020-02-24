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    Лэмпард: Уважаю «Баварию», но наша работа — остановить ее

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, чего ждет от домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Это спаренные матчи. В обоих концентрация и собранность будут иметь первостепенное значение. Мне нравится, когда мы рискуем в зоне атаки. Но в обороне мы должны быть максимально сосредоточены.

    Роберт Левандовски много лет показывает стабильный уровень. Его статистика голов, все его качества за версту выдают игрока топ-класса.

    Я смотрел много матчей "Баварии", это бросается в глаза. Он возглавляет нападение, но угроза исходит не только от него. В плей-офф нужно прибавлять. И прибавлять во всем.

    Да, конечно [»Бавария« может выиграть Лигу чемпионов]. Это талантливая и сплоченная команда, не зря она лидирует в бундеслиге. Этот клуб, который преодолевает трудности за счет силы и организации.

    Глубоко уважаю "Баварию". Из года в год она претендует на победу в Лиге чемпионов. Но наша работа заключается в том, чтобы попытаться ее остановить», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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