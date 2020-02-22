«Марсель» — «Нант»: счет 1:3, обзор голов

В матче 26 тура Лиги 1на своем поле проигралсо счетом 1:3.

Счет был открыт на 34 минуте. Забил игрок команды гостей Антони Лимбомбе. Спустя 5 минут равновесие восстановил Морган Сансон.

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На 53 минуте Кадер Мамба вывел «Нант» вперед. На 91 автогол Гонсалеса Соберона увеличил отрыв гостей от «олимпийцев».

«Марсель» останется на второй строчке. У команды 52 очка. «Нант» десятый с 37 очками.