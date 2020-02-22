«Марсель» — «Нант»: счет 1:3, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет был открыт на 34 минуте. Забил игрок команды гостей Антони Лимбомбе. Спустя 5 минут равновесие восстановил Морган Сансон.
На 53 минуте Кадер Мамба вывел «Нант» вперед. На 91 автогол Гонсалеса Соберона увеличил отрыв гостей от «олимпийцев».
«Марсель» останется на второй строчке. У команды 52 очка. «Нант» десятый с 37 очками.
Лига 1. 26 тур
«Марсель» — «Нант» — 1:3
Голы: 0:1 — 34 Лимбомбе, 1:1 — 39 Сансон, 1:2 — 53 Бамба, 1:3 — 90, автогол Альваро Гонсалес«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 71), Ронжье (Аке, 71), Сансон, Пайет, Сарр, Бенедетто, Жермен (Лопес, 80)«Нант»: Лафон, Аппиа, Траоре, Паллуа, Бамба, Лимбомбе (Туре, 74), Луза, Блас (Крхин, 89), Саймон, Абед, ЖироттоПредупреждения: Амави (44), Саймон (45), Траоре (61), Жиротто (64)