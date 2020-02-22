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    «Марсель» проиграл «Нанту»

    «Марсель» — «Нант»: счет 1:3, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Марсель Нант Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В матче 26 тура Лиги 1 «Марсель» на своем поле проиграл «Нанту» со счетом 1:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 34 минуте. Забил игрок команды гостей Антони Лимбомбе. Спустя 5 минут равновесие восстановил Морган Сансон.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На 53 минуте Кадер Мамба вывел «Нант» вперед. На 91 автогол Гонсалеса Соберона увеличил отрыв гостей от «олимпийцев».

    «Марсель» останется на второй строчке. У команды 52 очка. «Нант» десятый с 37 очками.

    Лига 1. 26 тур
    «Марсель» — «Нант» — 1:3
    Голы: 0:1 — 34 Лимбомбе, 1:1 — 39 Сансон, 1:2 — 53 Бамба, 1:3 — 90, автогол Альваро Гонсалес«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 71), Ронжье (Аке, 71), Сансон, Пайет, Сарр, Бенедетто, Жермен (Лопес, 80)«Нант»: Лафон, Аппиа, Траоре, Паллуа, Бамба, Лимбомбе (Туре, 74), Луза, Блас (Крхин, 89), Саймон, Абед, ЖироттоПредупреждения: Амави (44), Саймон (45), Траоре (61), Жиротто (64)
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