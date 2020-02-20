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    Аллегри: В сентябре я должен вернуться к работе

    Футбол Между тем
    Бывший менеджер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал интервью, в котором рассказал о планах на ближайшее будущее и о слухах касательно работы в ПСЖ.

    Массимилиано Аллегри
    Массимилиано Аллегри

    «У меня нет никаких переговоров с "ПСЖ". Это было бы неуважение к окружающим. Я нахожусь в Париже, чтобы представить мою книгу. Я до сих пор ничего не знаю о своем будущем. В сентябре я должен вернуться к работе. Если я привык отдыхать, я уже давно не работаю. Вот почему я должен учиться снова. Я изучаю английский для моей личной культуры, потому что, когда я уезжаю за границу, я не могу общаться с людьми», — передает слова специалист AFP.

    Напомним, что последним местом работы Аллегри был «Ювентус». С этим клубом итальянец выиграл 5 трофеев Серии А и 4 раза побеждал в Кубке Италии. 0

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