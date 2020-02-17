Касильяс стал претендентом на пост президента Федерации футбола Испании

Голкиперобъявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента(RFEF), сообщается в официальном аккаунте футболиста в Twitter.

«Спасибо всем за вашу любовь и поддержку. Мы работаем с максимальным уважением и решимостью в нашей кандидатуре. Более 23 тысяч избирателей ждут нас на справедливых выборах», — написал футболист.

Выборы президента федерации намечены на осень текущего года.

Напомним, весной 2019 года Касильяс перенёс инфаркт на тренировке.

В ходе занятия он почувствовал недомогание. Его немедленно доставили в один из городских госпиталей, где позже была сделана операция. В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам, однако есть сомнения, что он сможет вновь выступать на высоком уровне. 0