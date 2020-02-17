«Спартак» планирует подписать нападающего «Фейеноорда»

Московскийв летнее трансферное окно может подписать очередного футболиста из чемпионата Нидерландов, передает Feyenoord TransferMarkt.

Как сообщает источник, «красно-белые» нацелились на нападающего «Фейеноорда» Стивена Бергейса. Руководство клуба рассчитывает, что форварда удастся заполучить в летнее межсезонье.

Напомним, прошлым летом «Спартак» приобрел полузащитника «АЗ Алкмар» Гуса Тиля. Игрок стал рекордным приобретением москвичей — сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

Бергейс ранее также выступал за «Твенте», «ВВВ-Венло», «АЗ Алкмар» и «Уотфорд». В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 21 матче Эредивизии, в которых забил 13 мячей. 0