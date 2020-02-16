«Реал» готов заплатить внушительную сумму за лидера «Ман Сити»

Мадридскийхочет купить нападающего, передает The Sun.

По информации источника, мадридцы намерены воспользоваться ситуацией, связанной с отстранением английского клуба от еврокубков на два года. Отмечается, что «Королевский клуб» готов предложить за 25-летнего футболиста 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Стерлинг ведет переговоры с «Сити» о новом контракте, согласно которому его зарплата может возрасти с 300 тысяч фунтов в неделю до 450 тысяч.

Однако из-за отстранения от еврокубков «горожан» английский клуб не сможет предоставить игроку такие условия. 0