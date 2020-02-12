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    «Ренн» стал первым полуфиналистом Кубка Франции

    «Бельфор» — «Ренн»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Ренн
    «Ренн» уверенно на выезде переиграл «Бельфор» в матче 1/4 финала Кубка Франции — 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 23-й минуте счет открыл бразильский нападающий бретонцев Рафаэл. На 71-й минуте преимущество гостей упрочил форвард М'Байе Ньянг, реализовавший пенальти. В компенсированное время третий гол забил Теосон Сьебатше.

    Следующий соперник «Ренна» по турниру будет определен позднее.

    В других четвертьфинальных Кубка Франции сыграют: «Дижон» — «ПСЖ», «Лион» — «Марсель» и «Эпиналь» — «Сент-Этьен».

    Кубок Франции. 1/4 финала
    «Бельфор» — «Ренн» — 0:3 (0:1)
    Голы: Рафинья, 23 (0:1). Ньянг, 71 — с пенальти (0:2). Сьебатше, 90+1 (0:3)«Ренн»: Менди, Траоре, Гнаньон, Желен, Н`Зонзи (Буриго, 87), Юну, Леа Силики (Мауасса, 46), Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 76), Дель Кастильо, Рафинья
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