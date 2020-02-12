«Бельфор» — «Ренн»: счет матча 0:3, обзор голов

Фрагмент матча
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На 23-й минуте счет открыл бразильский нападающий бретонцев Рафаэл. На 71-й минуте преимущество гостей упрочил форвард М'Байе Ньянг, реализовавший пенальти. В компенсированное время третий гол забил Теосон Сьебатше.
Следующий соперник «Ренна» по турниру будет определен позднее.
В других четвертьфинальных Кубка Франции сыграют: «Дижон» — «ПСЖ», «Лион» — «Марсель» и «Эпиналь» — «Сент-Этьен».
Кубок Франции. 1/4 финала
«Бельфор» — «Ренн» — 0:3 (0:1)
Голы: Рафинья, 23 (0:1). Ньянг, 71 — с пенальти (0:2). Сьебатше, 90+1 (0:3)«Ренн»: Менди, Траоре, Гнаньон, Желен, Н`Зонзи (Буриго, 87), Юну, Леа Силики (Мауасса, 46), Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 76), Дель Кастильо, Рафинья