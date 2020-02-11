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    Тотти основал два футбольных агентства

    Футбол Футбол Италии Рома
    Легенда «Ромы» Франческо Тотти объявил об открытии двух консалтинговых агентств.

    Франческо Тотти
    Франческо Тотти

    Об этом Тотти сообщил в Twitter.

    «Начинаю новое приключение. Я с гордостью сообщаю, что основал в Риме две консалтинговые компании для клубов и футболистов: CT10 и IT Scouting», — сообщил Тотти.

    Агентства основаны в Риме и будут заниматься поиском талантов, предоставлением услуг для них, консультированием клубов и футболистов.

    Напомним, Тотти завершил карьеру футболиста в 2017 году, после чего занимал пост директора в «Роме». Прошлым летом он покинул римский клуб. 0

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