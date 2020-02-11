Тотти основал два футбольных агентства

Легендаобъявил об открытии двух консалтинговых агентств.

Об этом Тотти сообщил в Twitter.

«Начинаю новое приключение. Я с гордостью сообщаю, что основал в Риме две консалтинговые компании для клубов и футболистов: CT10 и IT Scouting», — сообщил Тотти.

Агентства основаны в Риме и будут заниматься поиском талантов, предоставлением услуг для них, консультированием клубов и футболистов.

Напомним, Тотти завершил карьеру футболиста в 2017 году, после чего занимал пост директора в «Роме». Прошлым летом он покинул римский клуб. 0