«Краснодар» уступил «Виктории» в контрольном матче

Команды забили семь голов
twitter.com/FCKrasnodar
В составе «быков» отличились Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов, и Мануэл Фернандеш. Шведский форвард не реализовал пенальти, однако на добивании первым был Сулейманов.
Второй матч за день «Краснодар» проведет против норвежского «Мьендалена». Встреча начнется в 18:30 мск.
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Виктория» Плзень — 3:4 (1:2)
Голы: Коваржик, 10 (0:1). Чермак, 24 (0:2). Берг, 39 (1:2). Сулейманов, 66 (2:2). Михалик, 73 (2:3). Хоры, 76 (2:4). Фернандеш, 82 (3:4)Нереализованный пенальти: Берг, 66 (вратарь)«Краснодар»: Синицын, Бородин, Рамирес, Мартынович, Олссон, Газинский, Стоцкий, Вилена, Фернандеш (Апеков, 83), Берг, Сулейманов