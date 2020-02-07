«Краснодар» уступил «Виктории» в контрольном матче

в товарищеском матче на сборе в Испании уступилиз Пльзени со счетом 3:4.

Команды забили семь голов twitter.com/FCKrasnodar 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

В составе «быков» отличились Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов, и Мануэл Фернандеш. Шведский форвард не реализовал пенальти, однако на добивании первым был Сулейманов.

Второй матч за день «Краснодар» проведет против норвежского «Мьендалена». Встреча начнется в 18:30 мск.