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    «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии

    «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Саутгемптон Тоттенхэм
    Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Саутгемптон» (3:2) в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 12-й минуте открыли лондонцы после автогола Джека Стивенса. Гости до перерыва отыгрались — на 34-й минуте гол забил Шейн Лонг.

    На 72-й минуте Дэнни Ингс вывел «Саутгемптон» вперед. Однако «Тоттенхэм» сумел сравнять счет после точного удара Лукаса Моуры на 78-й минуте.

    Победным стал мяч Сон Хын Мина с пенальти на 88-й минуте.

    Первый матч в Саутгемптоне завершился вничью — 1:1. В 1/8 финала «Тоттенхэм» сыграет с «Норвичем».

    Кубок Англии. 1/16 финала
    «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» — 3:2 (1:1)
    Голы: Стивенс, 12 — в свои ворота (1:0). Лонг, 34 (1:1). Ингс, 72 (1:2). Лукас Моура, 78 (2:2). Сон Хын Мин, 87 — с пенальти (3:2)«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген (Фернандеш, 54), Алдервейрелд, Орье, Танганга, Уинкс, Дайер, Сессеньон (Санчес, 90), Ндомбеле (Алли, 61), Сон Хын Мин, Лукас Моура«Саутгемптон»: Ганн, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз (Вестергор, 40), Хейбьерг, Лонг (Адамс, 81), Редмонд, Ингс, Буфаль (Армстронг, 67)Предупреждения: Беднарек, 55. Фернандеш, 59. Ромеу, 84. Адамс, 85. Ганн, 86
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