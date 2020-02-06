«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: счет матча 3:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 12-й минуте открыли лондонцы после автогола Джека Стивенса. Гости до перерыва отыгрались — на 34-й минуте гол забил Шейн Лонг.
На 72-й минуте Дэнни Ингс вывел «Саутгемптон» вперед. Однако «Тоттенхэм» сумел сравнять счет после точного удара Лукаса Моуры на 78-й минуте.
Победным стал мяч Сон Хын Мина с пенальти на 88-й минуте.
Первый матч в Саутгемптоне завершился вничью — 1:1. В 1/8 финала «Тоттенхэм» сыграет с «Норвичем».
Кубок Англии. 1/16 финала
«Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» — 3:2 (1:1)
Голы: Стивенс, 12 — в свои ворота (1:0). Лонг, 34 (1:1). Ингс, 72 (1:2). Лукас Моура, 78 (2:2). Сон Хын Мин, 87 — с пенальти (3:2)«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген (Фернандеш, 54), Алдервейрелд, Орье, Танганга, Уинкс, Дайер, Сессеньон (Санчес, 90), Ндомбеле (Алли, 61), Сон Хын Мин, Лукас Моура«Саутгемптон»: Ганн, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз (Вестергор, 40), Хейбьерг, Лонг (Адамс, 81), Редмонд, Ингс, Буфаль (Армстронг, 67)Предупреждения: Беднарек, 55. Фернандеш, 59. Ромеу, 84. Адамс, 85. Ганн, 86