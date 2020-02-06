«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: счет матча 3:2, обзор голов

Лондонскийна своем поле обыграл(3:2) в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии.

Счет в матче на 12-й минуте открыли лондонцы после автогола Джека Стивенса. Гости до перерыва отыгрались — на 34-й минуте гол забил Шейн Лонг.

На 72-й минуте Дэнни Ингс вывел «Саутгемптон» вперед. Однако «Тоттенхэм» сумел сравнять счет после точного удара Лукаса Моуры на 78-й минуте.

Победным стал мяч Сон Хын Мина с пенальти на 88-й минуте.

Первый матч в Саутгемптоне завершился вничью — 1:1. В 1/8 финала «Тоттенхэм» сыграет с «Норвичем».