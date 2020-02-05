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    «Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

    «Вердер» — «Боруссия» Д: счет 3:2, обзор голов

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Вердер Боруссия Д
    «Вердер» выиграл у дортмундской «Боруссии» в рамках 1/8 финала Кубка Германии со счетом 3:2.

    Флориан Кофельдт
    Флориан Кофельдт

    Зельке и Битенкур вывели «музыкантов» вперед по итогам первой половины встречи. Второй мяч «Вердера» может войти в список лучших голов нынешнего сезона в Германии. Битенкур подобрал мяч у линии штрафной и пробил в верхний дальний угол.

    Вышедший на замену Эрлинг Холанд продолжил свою голевую серию и забил восьмой гол в четырех матчах за «Боруссию». Однако спустя несколько минут Рашица оказался на ударной позиции в штрафной «дортмундцев» и точно пробил низом с угла.

    «Шмели» не сдавались. Еще один «джокер» Люсьена Фавра Рейна технично обыграл трех футболистов «Вердера» и выкрутил мяч в дальнюю «девятку», прибив при этом 18-20 метров.

    «Вердер» идет дальше во второй раз подряд. В прошлом сезоне «бременцы» выбили «желто-черных» на этой же стадии.

    Кубок Германии. 1/8
    «Вердер» — «Боруссия» Д — 3:2
    Голы: 1:0 — 16 Зельке, 2:0 — 30 Битенкур, 2:1 — 67 Холанд, 3:1 — 70 Рашица, 3:2 — 78 Рейна«Вердер»: Павленка, Велькович, Фогт, Мойсандер, Фридль, Эггештайн, Классен, Битенкур, Рашица (Топрак, 90), Зельке (Сарджент, 50), Осако (Бартельс, 89)«Боруссия» Д: Хитц, Хакими, Хуммельс, Аканджи, Шульц, Брандт, Витцель, Азар (Холанд, 46), Санчо, Ройс (Джан, 89), Загаду (Рейна, 66)Предупреждения: Битенкур (23), Шульц (49), Ройс (64), Мойсандер (85), Рейна (86)
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