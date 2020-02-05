«Вердер» — «Боруссия» Д: счет 3:2, обзор голов

выиграл у дортмундскойв рамках 1/8 финала Кубка Германии со счетом 3:2.

Зельке и Битенкур вывели «музыкантов» вперед по итогам первой половины встречи. Второй мяч «Вердера» может войти в список лучших голов нынешнего сезона в Германии. Битенкур подобрал мяч у линии штрафной и пробил в верхний дальний угол.

Вышедший на замену Эрлинг Холанд продолжил свою голевую серию и забил восьмой гол в четырех матчах за «Боруссию». Однако спустя несколько минут Рашица оказался на ударной позиции в штрафной «дортмундцев» и точно пробил низом с угла.

«Шмели» не сдавались. Еще один «джокер» Люсьена Фавра Рейна технично обыграл трех футболистов «Вердера» и выкрутил мяч в дальнюю «девятку», прибив при этом 18-20 метров.

«Вердер» идет дальше во второй раз подряд. В прошлом сезоне «бременцы» выбили «желто-черных» на этой же стадии.