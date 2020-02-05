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    Прядкин — единственный кандидат на перевыборах президента РПЛ

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    В перевыборах президента РПЛ примет участие лишь действующий глава Премьер-лиги Сергей Прядкин, сообщил журналист Василий Конов.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    «В полночь истек срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Выборы состоятся 17 марта 2020 года.

    На выборы, по моей информации, идет действующий глава лиги Сергей Прядки и ... И все. На 23:59 документы поступили лишь от него.

    Спрашивается — ну и на кой все это было? 17 марта Сергей Прядкин продлит свои полномочия. Ожидаемо. Реальных кандидатов как не было, так и нет», — написал Конов в своем телеграм-канале.

    Напомним, в январе Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ. Соответствующее решение приняли клубы турнира на общем собрании.

    Однако РФС признал выборы недействительными, объявив, что на них не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС. 0

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