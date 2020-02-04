Кутепов вряд ли согласился бы на переход в «Сельту»

Защитник «Спартака»прокомментировал переход форварда Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

«Это решение Феди, его карьера. Только он будет нести за нее ответственность. У каждого свои амбиции, цели.

Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всем уважении к "Сельте".

Понятно, Испания, сильный чемпионат. Но я считаю, что "Спартак" в данном случае ничуть не хуже. Можно и здесь играть и прогрессировать.

Но, опять же, слишком много сопутствующих факторов, влияющих на решение. Влияют семья, родные, близкие. Смолов, наверное, решил все эти вопросы. Я доволен тем, что сейчас есть. Пока в "Спартаке" все устраивает», — приводит слова Кутепова «Российская газета». 0