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    Кутепов вряд ли согласился бы на переход в «Сельту»

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    Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал переход форварда Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

    Илья Кутепов
    Илья Кутепов

    «Это решение Феди, его карьера. Только он будет нести за нее ответственность. У каждого свои амбиции, цели.

    Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всем уважении к "Сельте".

    Понятно, Испания, сильный чемпионат. Но я считаю, что "Спартак" в данном случае ничуть не хуже. Можно и здесь играть и прогрессировать.

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    • Но, опять же, слишком много сопутствующих факторов, влияющих на решение. Влияют семья, родные, близкие. Смолов, наверное, решил все эти вопросы. Я доволен тем, что сейчас есть. Пока в "Спартаке" все устраивает», — приводит слова Кутепова «Российская газета». 0

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