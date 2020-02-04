Фернандиньо: «Манчестер Сити» не может продолжать так играть

Полузащитникпрокомментировал поражение от(0:2) в матче 25-го тура АПЛ.

«Это было болезненное поражение, учитывая то, как мы играли. Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать, а "Тоттенхэм" забил дважды. Это все еще наш сезон. Понятно, что разговоры важны, но мы не можем продолжать так играть.

Мы должны быть осторожны, потому что рискуем потерять больше очков и упустить второе место в таблице. Можем даже финишировать все зоны Лиги чемпионов. Надеюсь, на этой неделе получим поддержку болельщиков, потому что это очень нужно», — цитирует Фернандиньо ESPN.

«Манчестер Сити» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 22 очка. 0