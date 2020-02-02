«Краснодар» победил «Мальме» на сборе в Испании

одержал победу над(2:0) в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье.

В середине второго тайма Илья Воротников точным ударом вывел свою команду вперед. Несколько минут спустя Даниил Уткин увеличил преимущество россиян.

Следующий матч российская команда проведет 7 февраля против чешского клуба «Виктория».

Товарищеские матчи «Краснодар» (Краснодар) — «Мальме» (Мальме) — 2:0 (0:0) Голы: Воротников, 68. Уткин, 72«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон (Бородин, 57), Мартынович, Петров, Вильена, Фернандеш, Ольссон, Сергеев, Сулейманов, Ари«Краснодар» (с 62-й минуты): Крицюк, Ивашин, Бородин, Мартынов, Бочко, Черников, Уткин, Мацукатов, Воротников, Кутовой, Берг

Грозненский «Ахмат» в товарищеском матче на сборе в Словении обыграл местный клуб «Мура» со счетом 2:1.

В составе грозненского клуба голы забили Одисе Роши и Владимир Ильин, перешедший в команду зимой 2020 года.