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    «Краснодар» победил «Мальме» на сборе в Испании

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    ФК «Краснодар» одержал победу над «Мальме» (2:0) в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье.

    «Краснодар»
    «Краснодар»

    В середине второго тайма Илья Воротников точным ударом вывел свою команду вперед. Несколько минут спустя Даниил Уткин увеличил преимущество россиян.

    Следующий матч российская команда проведет 7 февраля против чешского клуба «Виктория».

    Товарищеские матчи
    «Краснодар» (Краснодар) — «Мальме» (Мальме) — 2:0 (0:0)
    Голы: Воротников, 68. Уткин, 72«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон (Бородин, 57), Мартынович, Петров, Вильена, Фернандеш, Ольссон, Сергеев, Сулейманов, Ари«Краснодар» (с 62-й минуты): Крицюк, Ивашин, Бородин, Мартынов, Бочко, Черников, Уткин, Мацукатов, Воротников, Кутовой, Берг

    Грозненский «Ахмат» в товарищеском матче на сборе в Словении обыграл местный клуб «Мура» со счетом 2:1.

    В составе грозненского клуба голы забили Одисе Роши и Владимир Ильин, перешедший в команду зимой 2020 года.

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Мура» — «Ахмат» — 1:2 (0:0)
    Голы: Роши, 53 (0:1). Ильин, 58 (0:2). Шушньяра, 65 (1:2)«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Нижич (Анхель, 46), Ненахов, Иванов, Роши, Бериша (Кадыров, 40. Визеу, 75), Раванелли, Исмаэл (Швец, 73), Ильин
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