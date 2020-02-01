Тедеско: Соболев завтра точно не сыграет. А дальше посмотрим

Главный тренер «Спартака»в преддверии матча ссообщил, что новичок командыне примет участие в этой встрече.

«Нет, завтра он точно не сыграет. А дальше посмотрим.

Когда мы играли дома против "Крыльев Советов", я обратил на него внимание. Мне понравился стиль игры Александра. Он высокий, здорово цепляется за мячи...

Нам нужен нападающий такого плана. В то же время у нас есть другие отличные форварды: Ларссон, Понсе, Шюррле и Мирзов. Прошли те времена, когда игра команды строилась вокруг одного футболиста.

У нас команда, а новый нападающий добавит вариативности. Хочу поблагодарить руководство клуба за то, что трансфер состоялся», — цитирует Тедеско сайт «Спартака». 0