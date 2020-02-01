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    Тедеско: Соболев завтра точно не сыграет. А дальше посмотрим

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча с «Ростовом» сообщил, что новичок команды Александр Соболев не примет участие в этой встрече.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Нет, завтра он точно не сыграет. А дальше посмотрим.

    Когда мы играли дома против "Крыльев Советов", я обратил на него внимание. Мне понравился стиль игры Александра. Он высокий, здорово цепляется за мячи...

    Нам нужен нападающий такого плана. В то же время у нас есть другие отличные форварды: Ларссон, Понсе, Шюррле и Мирзов. Прошли те времена, когда игра команды строилась вокруг одного футболиста.

    У нас команда, а новый нападающий добавит вариативности. Хочу поблагодарить руководство клуба за то, что трансфер состоялся», — цитирует Тедеско сайт «Спартака». 0

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