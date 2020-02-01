«Спартак» — «Ростов»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийобыграл(2:1) на коммерческом турнире «Кубок Париматч Премьер» в Дохе (Катар).

Счет в матче был открыт на 50-й минуте. Спартаковцы организовали быструю атаку, Бакаев сделал разрезающую передачу по центру, Мирзов опередил защитника и протолкнул мяч мимо далеко выбежавшего из ворот Седова.

На 75-й минуте спартаковцы отбились после подачи в штрафную. Глушенков вынес мяч вперёд, Мирзов с центра поля убежал один на один, легко обыграл Седова и поразил пустые ворота.

«Ростов» отквитал один мяч на 89-й минуте. Попов вырезал подачу со штрафного, Хаджикадунич выиграл борьбу и головой пробил в нижний угол.

Это была первая игра «Спартака» в 2020 году.

4 февраля «Ростов» сыграет с «Партизаном», 5 февраля «Спартак» встретится с «Локомотивом». Ранее в субботу «железнодорожники» уступили сербской команде по пенальти.