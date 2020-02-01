«Спартак» — «Ростов»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 50-й минуте. Спартаковцы организовали быструю атаку, Бакаев сделал разрезающую передачу по центру, Мирзов опередил защитника и протолкнул мяч мимо далеко выбежавшего из ворот Седова.
На 75-й минуте спартаковцы отбились после подачи в штрафную. Глушенков вынес мяч вперёд, Мирзов с центра поля убежал один на один, легко обыграл Седова и поразил пустые ворота.
«Ростов» отквитал один мяч на 89-й минуте. Попов вырезал подачу со штрафного, Хаджикадунич выиграл борьбу и головой пробил в нижний угол.
Это была первая игра «Спартака» в 2020 году.
4 февраля «Ростов» сыграет с «Партизаном», 5 февраля «Спартак» встретится с «Локомотивом». Ранее в субботу «железнодорожники» уступили сербской команде по пенальти.
Кубок Париматч Премьер
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (0:0)
Голы: Мирзов, 49 (1:0). Мирзов, 75 (2:0). Хаджикадунич, 89 (2:1)«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Рассказов (Ещенко, 46), Кутепов (Жиго, 46), Джикия (Гапонов, 46), Маслов (Маркитесов, 46), Айртон (Мельгарехо, 46), Зобнин (Тил, 46), Бакалюк (Крал, 46), Гулиев (Бакаев, 46), Шюррле (Глушенков, 46), Понсе (Мирзов, 46)«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46. Седов, 49), Козлов (Логашов, 46), Осипенко (Долгов, 46), Чистяков (Черкес, 46), Ведерников (Чернов, 46), Саплинов (Зайнутдинов, 46), Норманн (Еременко, 46), Мамаев (Попов, 46), Осинов (Прошляков, 46), Байрамян (Кожемякин, 46), Шомуродов (Хаджикадунич, 46)Предупреждения: Шюррле, 8. Джикия, 11. Норманн, 44