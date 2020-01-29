Сульшер о матче с «Ман Сити»: Мы должны показать идеальную игру

В рамках Кубка лиги 20 январясыграет с. По этому поводу высказался наставник «красных дьяволов»

«Мы должны показать идеальную игру, чтобы обыграть отличную команду в гостях. Мы должны держать в голове противостояние с ПСЖ, это придаст нам надежду. Мы потеряли некоторых футболистов, но не можем позволить себе уйти в защиту. Мы должны контролировать мяч и прилагать все силы», — цитирует норвежца The Guardian.

Напомним, что это будет вторая игра в рамках полуфинала турнира. МЮ сыграет на выезде. В первом матче счет был 1:3 в пользу «горожан». Начало ответного матча в 22:45 по мск. 0