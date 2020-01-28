«Ренн», «Дижон» и «Бельфор» вышли в четвертьфинал Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франциина выезде обыгралсо счетом 5:4.

В составе победителей дубль оформил Мбайе Ньянг, еще по разу отличились Джеймс Силики, Янн Гбохо, Жереми Желен.

В составе «Анже» точные удары на счету Сада Тиуба (дубль), Стефана Баокена и Ромен Тома.

Эта победа позволила «Ренну» выйти в четвертьфинал Кубка Франции, где они встретятся с победителем матча между «Марселем» и «Страсбуром».

Кубок Франции. 1/8 финала «Анже» — «Ренн» — 4:5 д.в. (0:2, 3:1, 1:2) Голы: Леа Силики, 37 (0:1). Ньянг, 42 (0:2). Тиуб, 52 (1:2). Ньянг, 61 — с пенальти (1:3). Тиуб, 85 (2:3). Баокен, 89 — с пенальти (3:3). Гбохо, 101 (3:4). Перейра Лаж, 105+1 (4:4). Желен, 110 (4:5)«Анже»: Петкович, Бамба, Павлович, Тома, Мансо (Пелланар, 96), Фюльжини (Капель, 73), Сантамария, Бобишон (Мангани, 46), Перейра Лаж, Баокен, Нинга (Тиуб, 46)«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Желен, Мауасса, Буриго (Камавинга, 71), Леа Силики (Гренье, 58. Гнаньон, 81), Гбохо, Ньянг (Юну, 94), Дель Кастильо, ТэПредупреждения: Мауасса, 31. Петкович, 39. Да Силва, 39. Фюльжини, 60. Дель Кастильо, 66. Гренье, 72. Гнаньон, 88. Тиуб, 100

В другом матче 1/8 финала «Дижон» в дополнительное время переиграл «Лимоне» — 2:1 д.в.

В составе победителей голы забили Джондер Кадис и Стефи Мавидиди.

Соперник «Дижона» по четвертьфиналу Кубка Франции определится в матче «Монако» — «Сент-Этьен».

Кубок Франции. 1/8 финала «Лимоне» — «Дижон» — 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Бузит, 49 (1:0). Кадис, 54 (1:1). Мавидиди, 120+1 (1:2)«Дижон»: Рунарссон, Лотоа, Мендиль, Кулибали, Нгуямса, Бальмон (Мавидиди, 57), Саммаритано, Амальфитано, Марье (Ндонг, 97), Сумаре (Бальде, 66), КадисПредупреждения: Лотоа, 54. Мендиль, 56. Кулибали, 59

«Бельфор», выступающий в четвертом французском дивизионе, прошел клуб Лиги 1 «Монпелье» в 1/8 финала Кубка Франции.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0. В серии пенальти точнее был «Бельфор» — 5:4.

Отметим, что на 90-й минуте встречи был удален вратарь «Монпелье» Херонимо Рульи.