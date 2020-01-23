«Тоттенхэм» одержал победу над «Норвичем»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 37-й минуте открыли хозяева. Во второй волне атаки Орье смог выполнить прострел к линии вратарской «Норвича» с правого фланга, а Деле Алли ударом в касание отправил мяч в сетку.

На 70-й минуте был назначен пенальти в ворота «Тоттенхэма». Ааронс с правого фланга ворвался в штрафную площадь, а Сессеньон заплёл ноги фланговому защитнику «Норвича».

Теэму Пукки с «точки» пробил точно в правый угол ворот, Льорис угадал направление удара, но спасти свою команду Уго не смог.

А на 79-й минуте Орье прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил передачу к линии штрафной площади «Норвича» на Ло Чельсо, Джованни быстро перевёл мяч на правый угол штрафной площади на ход Алли.

Деле выполнил прострел на дальнюю штангу, мяч попал в ногу Циммерману, который играл в подкате, удачно подлетел и Сон Хын Мин набежав к левой штанге головой отправил его в сетку.

«Тоттенхэм» одержал первую победу за последние пять туров, команда на данный момент занимает шестое место в таблице АПЛ с 34 очками. «Норвич» находится на последней 20-й строчке — 17 очков. 0