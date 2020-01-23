Талалаев покинул «Химки»

объявили о прекращении сотрудничества с главным тренером команды

Уход Талалаева подтвердил гендиректор «Химок» Василий Иванов, передает «Чемпионат».

«Сегодня Андрей Талалаев покинул клуб. Сейчас поменялся вектор развития клуба — упор будет делаться на молодежь. Серьёзного спонсора у нас нет, поэтому Андрей Викторович решил уйти. Это решение было принято по соглашению сторон. По новому тренеру пока сказать не могу. По ряду ведущих игроков есть предложения, ведутся переговоры», — сказал Талалаев.

После 25 туров «Химки», имея в активе 50 очков, занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ. 0