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    Талалаев покинул «Химки»

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    «Химки» объявили о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    Уход Талалаева подтвердил гендиректор «Химок» Василий Иванов, передает «Чемпионат».

    «Сегодня Андрей Талалаев покинул клуб. Сейчас поменялся вектор развития клуба — упор будет делаться на молодежь. Серьёзного спонсора у нас нет, поэтому Андрей Викторович решил уйти. Это решение было принято по соглашению сторон. По новому тренеру пока сказать не могу. По ряду ведущих игроков есть предложения, ведутся переговоры», — сказал Талалаев.

    После 25 туров «Химки», имея в активе 50 очков, занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ. 0

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