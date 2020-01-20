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    «Зенит» заинтересовался лучшим бомбардиром «Униона»

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    Петербургский «Зенит» заинтересовался нападающим берлинского «Униона» Себастьяном Андерссоном, сообщает Kicker.

    Себастьян Андерссон
    Себастьян Андерссон

    По информации издания, конкуренцию «сине-бело-голубым» в борьбе за шведом составит «Валенсия».

    Впрочем, переход 28-летнего игрока маловероятен, поскольку «Унион» примет только крупное предложение, а сам Андерссон мечтает играть в английской Премьер-лиге.

    Андерссон — лучший бомбардир «Униона». В текущем сезоне Бундеслиге он забил восемь голов.

    Андерссон начинал карьеру на родине, а в 2017 году перебрался в Германию, став игроком «Кайзерслаутерна». Спустя год Себастьян перешел в «Унион». 0

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