«Зенит» заинтересовался лучшим бомбардиром «Униона»

Себастьян Андерссон
globallookpress.com
По информации издания, конкуренцию «сине-бело-голубым» в борьбе за шведом составит «Валенсия».
Впрочем, переход 28-летнего игрока маловероятен, поскольку «Унион» примет только крупное предложение, а сам Андерссон мечтает играть в английской Премьер-лиге.
Андерссон — лучший бомбардир «Униона». В текущем сезоне Бундеслиге он забил восемь голов.
Андерссон начинал карьеру на родине, а в 2017 году перебрался в Германию, став игроком «Кайзерслаутерна». Спустя год Себастьян перешел в «Унион». 0