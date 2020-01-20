«Зенит» заинтересовался лучшим бомбардиром «Униона»

Петербургский «Зенит» заинтересовался нападающим берлинского «Униона», сообщает Kicker.

По информации издания, конкуренцию «сине-бело-голубым» в борьбе за шведом составит «Валенсия».

Впрочем, переход 28-летнего игрока маловероятен, поскольку «Унион» примет только крупное предложение, а сам Андерссон мечтает играть в английской Премьер-лиге.

Андерссон — лучший бомбардир «Униона». В текущем сезоне Бундеслиге он забил восемь голов.

Андерссон начинал карьеру на родине, а в 2017 году перебрался в Германию, став игроком «Кайзерслаутерна». Спустя год Себастьян перешел в «Унион». 0