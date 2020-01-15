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    Пять игроков «Ливерпуля» вошли в символическую сборную года по версии УЕФА

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    УЕФА представил символическую сборную по итогам 2019 года.

    Садио Мане
    Садио Мане

    Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Сборная сформирована по итогам голосования фанатов.

    В состав команды вошли сразу пять игроков прошлогоднего победителя Лиги чемпионов «Ливерпуля».

    Символическая сборная выглядит следующим образом:

    Вратарь: Алиссон Бекер («Ливерпуль»);

    Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

    Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»)

    Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»). 0

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