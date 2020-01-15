Пять игроков «Ливерпуля» вошли в символическую сборную года по версии УЕФА

Садио Мане
globallookpress.com
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Сборная сформирована по итогам голосования фанатов.
В состав команды вошли сразу пять игроков прошлогоднего победителя Лиги чемпионов «Ливерпуля».
Символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Алиссон Бекер («Ливерпуль»);
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)
Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»)
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»). 0