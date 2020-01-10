«Барселона» договорилась с Вальверде об уходе

Главный тренер «Барселоны»покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщил испанский журналист Гонсало Миро.

«Вальверде завершит свои отношения с "Барселоной" в июне. Такое решение было принято им и клубом», — приводит слова Миро El Golazo De Gol.

Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании.

Контракт 55-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета текущего года.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после первого круга 40 очков. В последнем матче каталонцы уступили «Атлетико» (2:3), вылетев из Суперкубка Испании на стадии полуфинала. 0