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    «Барселона» договорилась с Вальверде об уходе

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщил испанский журналист Гонсало Миро.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    «Вальверде завершит свои отношения с "Барселоной" в июне. Такое решение было принято им и клубом», — приводит слова Миро El Golazo De Gol.

    Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании.

    Контракт 55-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета текущего года.

    «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после первого круга 40 очков. В последнем матче каталонцы уступили «Атлетико» (2:3), вылетев из Суперкубка Испании на стадии полуфинала. 0

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