Ташуев: Шкурин чувствует позицию, достаточно агрессивный, достаточно самолюбивый

Бывший наставник «Краснодара»прокомментировал переход в московский ЦСКА белорусского форварда

Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии 2019 года заключил контракт с армейцами на четыре с половиной года.

«ЦСКА выбрал вектор направления на молодых футболистов. Ребята прогрессируют, попадают в сборные, ими интересуются другие клубы.

Шкурин в "Энергетике-БГУ" раскрыл свои бомбардирские качества. Илья правильно оценивает ситуацию, выбирает правильные решения в атаке.

Чувствует позицию, достаточно агрессивный, достаточно самолюбивый. У него есть стержень, он разумный эгоист. Может взять игру на себя, может обыграться с партнерами.

Шкурин может сыграть и на позиции форварда, и чуть в оттяжке. Это пластилин, из которого очень интересно лепить многофункционального футболиста.

Есть возможность творчества, Шкурин себя правильно оценивает. У него есть свое мнение, но это хорошо. Лучше такой футболист, чем тот, который боится что-то сделать.

Понятно, что "Энергетик-БГУ" — это не ЦСКА. Илье надо будет правильно выдержать конкуренцию, набраться терпения.

Надо будет принять, что, возможно, придется иногда играть за дубль. Шкурину надо сейчас выходить и доказывать», — цитирует Ташуева «Чемпионат». 0