Агент Шкурина объяснил переход игрока в ЦСКА и брестское «Динамо» в один день

Агент, представляющий белорусского форварда, прокомментировал трансфер игрока в московский ЦСКА.

Напомним, что 9 января было объявлено, что Шкурина у «Энергетика-БГУ» приобрело брестское «Динамо», после чего пресс-служба бело-голубых объявила о переходе игрока в ЦСКА.

«ЦСКА вышел на нас только в январе. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, "Динамо" из Бреста.

На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в "Динамо", а не в том, в котором играли прошлый сезон.

Но при этом с "Динамо" у нас была договорённость, причём давно, что если поступает хорошее предложение из достойного солидного клуба, то никто препятствовать не будет. В условный чемпионат Саудовской Аравии или Китая мы бы не поехали.

Дальше мы быстро договорились об условиях контракта, а клубы решили трансферные дела. И как только в Беларуси открыли трансферное окно, о переходе было объявлено официально.

На первый сбор игрок уже поедет с ЦСКА», — приводит слова агента Sport24. 0