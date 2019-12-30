Матч «Сочи» — «Оренбург» снова перенесли

Российская Премьер-лига вновь изменила дату проведения матча 18-го тура

«По просьбе клубов "Оренбург" и "Сочи", связанной с необходимостью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов, матч 18 тура Российской Премьер-Лиги между этими командами состоится 11 марта 2020 года, начало — в 19:30 мск», — сообщается на официальном сайте РПЛ.

Напомним, ранее матч «Сочи» с «Оренбургом», который должен был пройти 1 декабря 2019 года, был перенесен в связи с острой ротавирусной инфекцией у большого числа футболистов и сотрудников сочинской команды. Ранее планировалось, что матч состоится 23 февраля.

«Сочи» занимает 16-е место в таблице чемпионата России с 15 очками. «Оренбург» имеет в активе 19 очков и идет на 14-м месте. 0