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    Дюков: Создадим систему, которая будет помогать в назначении судей и инспекторов

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    Президент РФС Александр Дюков рассказал о создании рейтинга судей, исходя из которого впоследствии будут делаться назначения на игры.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «Ко мне уже было несколько обращений. Обвиняли в подкупе судей, косвенно обвиняют и другие клубы. И ко мне обращались представители клубов, что с этим делать. Официальных заявлений пока не было. Надеемся, все изменится.

    Будет составлен рейтинг судей. Создадим систему, которая будет помогать в назначении судей и инспекторов. Это будет независимая от субъектов система. Хотим через какое-то время сделать систему, чтобы никто из субъектов футбола не мог влиять. С марта планируем сделать так, чтобы назначать арбитров сразу на месяц. Исходя из рейтинга, будет количество назначений у судьи», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

    Также Дюков ответил на вопрос о том, будет ли расследование в общегражданском суде по поводу слов Гинера о коррупции.

    «По делу Гинера. Евгений — мой товарищ. Я его уважаю, как человека, который сделал очень много для нашего футбола. Но своими словами он дал повод к тому, чтобы такое решение было принято. Возможно, наказание за его высказывание было принято слишком эмоционально. Позже была подана апелляция, которую рассмотрел комитет.

    Мое мнение? Непоследовательность в решении двух комитетов не может радовать. Такой разброс в оценках говорит о том, что-либо кто-то перестарался, либо кто-то оказался слишком снисходительным.

    Для нас был важен прецедент. Дело не в том, чтобы наказать Гинера, а в том, чтобы дать сигнал всем остальным. Людям, которые в отличие от Гинера, сделали для футбола немного, но очень высокого мнения о себе. Комментируют судейские решения, вместо того, чтобы сфокусироваться на своей работе. Команда стоит, персонально не готова, играет в примитивный футбол и самое просто решение в этой ситуации — назначить виновным судью. Если ты говоришь, что судья коррупционер — то в том числе обвиняешь и команду-соперника, кидаешь тень на их руководство. Ряд владельцев клубов мне сказал, что в принципе пора наводить порядок. "Я с судьями не работал. Я им взятки не давал. Почему должен выслушивать это?" — добавил президент. 0

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