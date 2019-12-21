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    «Вильярреал» прервал победную серию «Хетафе»

    «Вильярреал» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 18-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Хетафе» со счетом 1:0.

    «Вильярреал»
    «Вильярреал»

    Решающим оказался гол хавбека Мойсеса Гомеса на 52-й минуте.

    Вскоре после этого гости остались в меньшинстве — за два предупреждения поле покинул защитник Матиас Оливера.

    Для «Хетафе» потеря очков стала первой с конца ноября — команда из пригорода Мадрида одержала 6 побед подряд во всех турнирах.

    Беспроигрышная серия клуба составляла 8 матчей, непосредственно в чемпионате Испании «Хетафе» не проигрывал с конца октября.

    С 30 очками в активе «Хетафе» остался на 4-й позиции в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» набрал 25 очков и поднялся на 9-е место.

    Примера. 18-й тур
    «Вильярреал» — «Хетафе» — 1:0 (0:0)
    Гол: Мойсес Гомес, 52«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Касорла, 68), Замбо, Морено (Онтиверос, 86), Чиквуэзе (Токо-Экамби, 80)«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом (Фажр, 76), Суарес, Даконам, Кукурелья, Портильо (Оливера, 46), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 46), МатаПредупреждения: Тригерос, 29. Мата, 40. Оливера, 59. Морено, 84. Анхель, 85. Суарес, 89Удаление: Оливера, 61
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