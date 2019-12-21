«Вильярреал» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 18-го тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Решающим оказался гол хавбека Мойсеса Гомеса на 52-й минуте.

Вскоре после этого гости остались в меньшинстве — за два предупреждения поле покинул защитник Матиас Оливера.

Для «Хетафе» потеря очков стала первой с конца ноября — команда из пригорода Мадрида одержала 6 побед подряд во всех турнирах.

Беспроигрышная серия клуба составляла 8 матчей, непосредственно в чемпионате Испании «Хетафе» не проигрывал с конца октября.

С 30 очками в активе «Хетафе» остался на 4-й позиции в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» набрал 25 очков и поднялся на 9-е место.