«Вильярреал» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор гола

«Вильярреал»
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Решающим оказался гол хавбека Мойсеса Гомеса на 52-й минуте.
Вскоре после этого гости остались в меньшинстве — за два предупреждения поле покинул защитник Матиас Оливера.
Для «Хетафе» потеря очков стала первой с конца ноября — команда из пригорода Мадрида одержала 6 побед подряд во всех турнирах.
Беспроигрышная серия клуба составляла 8 матчей, непосредственно в чемпионате Испании «Хетафе» не проигрывал с конца октября.
С 30 очками в активе «Хетафе» остался на 4-й позиции в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» набрал 25 очков и поднялся на 9-е место.
Примера. 18-й тур
«Вильярреал» — «Хетафе» — 1:0 (0:0)
Гол: Мойсес Гомес, 52«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Касорла, 68), Замбо, Морено (Онтиверос, 86), Чиквуэзе (Токо-Экамби, 80)«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом (Фажр, 76), Суарес, Даконам, Кукурелья, Портильо (Оливера, 46), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 46), МатаПредупреждения: Тригерос, 29. Мата, 40. Оливера, 59. Морено, 84. Анхель, 85. Суарес, 89Удаление: Оливера, 61