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    Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Дженоа»

    «Интер» — «Дженоа»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В 17-м туре итальянской Серии А «Интер» принимал «Дженоа».

    Лукаку стал героем матча
    Лукаку стал героем матча

    Матч прошел на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершился со счетом 4:0.

    В середине первого тайма хозяевам удалось отличиться дважды за минуту. Сначала нападающий Ромелу Лукаку вывел свою команду вперед, а затем полузащитник Роберто Гальярдини удвоил преимущество хозяев.

    Во втором тайме голом с пенальти отметился форвард Себастьяно Эспозито, а Лукаку оформил дубль.

    «Интер», набрав 42 очка, вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А и теперь опережает «Ювентус» по дополнительным показателям. «Дженоа» (11) остался на 19-й строчке. 0

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