«Интер» — «Дженоа»: счет матча 4:0, обзор голов

Лукаку стал героем матча
globallookpress.com
Матч прошел на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершился со счетом 4:0.
В середине первого тайма хозяевам удалось отличиться дважды за минуту. Сначала нападающий Ромелу Лукаку вывел свою команду вперед, а затем полузащитник Роберто Гальярдини удвоил преимущество хозяев.
Во втором тайме голом с пенальти отметился форвард Себастьяно Эспозито, а Лукаку оформил дубль.
«Интер», набрав 42 очка, вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А и теперь опережает «Ювентус» по дополнительным показателям. «Дженоа» (11) остался на 19-й строчке. 0