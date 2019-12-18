РФС: Ари не играл рукой в эпизоде с пенальти в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку эпизодам матча 19-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА (1:1), сообщает официальный сайт союза.

Во втором тайме встречи судья Василий Казарцев назначил пенальти за фол полузащитника ЦСКА Ивана Облякова на форварде хозяев Ари. Комиссия решила, что 11-метровый был назначен верно.

«Камеры системы VAR подтвердили отсутствие контакта руки и мяча у Ари, а действия защитника трактуются как "лишение соперника явной возможности забить гол при попытке сыграть мяч в штрафной площади", — говорится в заключении комиссии.

Также было принято решение, что Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу ЦСКА после единоборства защитника "Краснодара" Александра Мартыновича и форварда гостей Федора Чалова.

"Комиссия согласилась с мнением инспектора относительно центрального эпизода матча — единоборства Александра Мартыновича и Федора Чалова в штрафной площади хозяев поля на 33-й минуте, в котором судья принял ошибочное решение, не назначив 11-метровый удар в крайне сложном для оценки на поле игровом моменте", — отмечает комиссия. 0