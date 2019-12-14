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    Роджерс: «Лестеру» нужно начинать все сначала

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    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс оценил игру команды в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Норвича» (1:1).

    Брендан Роджерс
    Брендан Роджерс

    «Лисы» не сумели продолжить победную серию, насчитывавшую 8 матчей в АПЛ. Ранее «Лестер» победил «Бернли» (2:1), «Саутгемптон» (9:0), «Кристал Пэлас» (2:0), «Арсенал» (2:0), «Брайтон» (2:0), «Эвертон» (2:1), «Уотфорд» (2:0) и «Астон Виллу» (4:1).

    Также в этом матче прервалась голевая серия форварда «Лестера» Джейми Варди, забивавшего в восьми предыдущих играх подряд.

    «Всегда хочется выиграть на своем поле. У меня нет претензий к своим игрокам. Просто "Норвич" показал хороший футбол, особенно в первом тайме.

    Такое случается. Нельзя зацикливаться на этом результате, нужно двигаться вперед.

    Конечно, когда ты одерживаешь несколько побед подряд, то начинает складываться ощущение, что так будет продолжаться и дальше, но в футболе так не бывает вечно.

    Нужно начинать все сначала», — цитирует тренера BBC.

    После 17 туров чемпионата Англии «Лестер» занимает вторую строчку в таблице, набрав 39 очков. От лидера, «Ливерпуля», он отстает на 10 баллов. 0

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