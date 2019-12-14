Эмери отказал «Эвертону»

Бывший главный тренер «Арсенала»отказался от предложения возглавить «Эвертон», утверждает Marca.

По данным источника, испанский специалист отклонил предложение не только «ирисок», а также не стал вести переговоры с двумя клубами из китайской суперлиги. Эмери хочет вернуться к работе в команду, у которой есть возможность бороться за трофеи.

Теперь «Эвертон» переключит свое внимание на Карло Анчелотти, которого уволили из «Наполи». Также мерсисайдцы рассмотрят кандидатуру своего бывшего тренера Дэвида Мойеса.

Напомним, Эмери был отправлен в отставку из лондонского клуба 29 ноября. Временно исполняющим обязанности главного тренера «канониров» был назначен Фредрик Юнгберг, работавший в штабе испанца. 0