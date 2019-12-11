ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фредди ЮнгбергКамбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма»
  • 00:52
    • «Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и остался без еврокубков
  • 01:17
    • «Интер» проиграл «Барсе» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 01:04
    • «Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом» и вышел в плей-офф ЛЧ
  • 00:42
    • «Ростов» продлил контракты с восемью воспитанниками
  • 23:36
    • Облак: Мы подойдем к игре с большим желанием и максимальным настроем
    Все новости спорта

    «Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом» и вышел в плей-офф ЛЧ

    «Лион» — «Лейпциг»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Лион Футбол Франции РБ Лейпциг Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Лейпцигом» — 2:2.

    «Лион»
    «Лион»

    Первый тайм остался за немцами, отличившимися дважды. Оба мяча были забиты с пенальти — на 9-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Эмиль Форсберг, а на 33-й — Тимо Вернер.

    На 50-й минуте Уссем Ауа отквитал один мяч, а Мемфис Депай на 86-й минуте спас «Лион» от поражения.

    Этот результат означает, что в группе G кроме «Лейпцига» (11 очков) в 1/8 финала турнира вышел «Лион» (8), «Бенфика» (7) заняла третье место, а «Зенит» (7) стал четвертым.

    Лига чемпионов. 6-й тур. Группа G
    «Лион» (Франция) — «Лейпциг» (Германия) — 2:2 (0:2)
    Голы: Форсберг, 9 — с пенальти (0:1). Вернер, 33 — с пенальти (0:2). Ауар, 50 (1:2). Депай, 82 (2:2)«Лион»: Антони Лопеш, Тете, Аннерсен, Денайер, Рафаэл да Силва (Марсал, 73), Ауар, Тиагу Мендес, Тузар (Рен-Аделаид, 64), Депай, Террье (Марселу, 87), Дембеле«Лейпциг» (Германия): Гулачи, Мукьеле, Клостерманн, Упамекано (Ампаду, 55), Сараччи, Нкунку (Лаймер, 75), Айдара, Демме, Форсберг, Поульсен, Вернер (Кунья, 55)Предупреждения: Упамекано, 3. Тиагу Мендес, 33. Мукьеле, 52. Сараччи, 63
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Лионель Месси: 14 лучших моментов карьеры
  • 03/12/2019 в 18:33
    •
  • Прогноз
  • «Шахтер» — «Аталанта»
  • 1.92
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «Локомотив» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • В Харькове будет результативный матч
  • «Шахтер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Моуринью не допустит еще одного разгрома от «Баварии»
  • «Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Олимпийские игры вновь без российского флага Токио-2020 Бан на четыре года. Черный день российского спортаРоссия вновь останется без Олимпийских игр и некоторых других крупных соревнований 09/12/2019 в 18:140
  • 22:11
    • Азар выйдет в стартовом составе «Боруссии» против «Славии»
  • 21:46
    • Гризманн и Перес сыграют в атаке «Барселоны» против «Интера»
  • 20:08
    • Алиссон будет защищать ворота «Ливерпуля» в матче с «Зальцбургом»
    Брендан Роджерс Футбол «Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»В минувшем туре АПЛ «лисы» разгромили «Астон Виллу» 09/12/2019 в 13:100
  • Экспресс дня

  • «Локомотив» ждет неудача в Мадриде
  • 3.78
    •
  • 01:27
    • «Боруссия» Д в меньшинстве удержала победу над «Славией»
  • 01:09
    • «Аякс» упустил путевку в плей-офф, «Челси» удержал победу над «Лиллем»
  • 00:26
    • Флик: В последних матчах «Бавария» забивала слишком мало
    «Эвертон» — «Челси» Футбол АПЛ. Поражение «Челси», «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Борнмута», «МЮ» обыграл «Ман Сити»Результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 01:020
  • 19:58
    • «Зенит» проиграл «Бенфике» в Юношеской лиге УЕФА
  • 00:18
    • Анчелотти: Я никогда в жизни не подавал в отставку и никогда не стану
  • 23:53
    • Гвардиола: Премьер-лига сейчас для нас важнее Лиги чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие