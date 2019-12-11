«Лион» — «Лейпциг»: счет матча 2:2, обзор голов

Первый тайм остался за немцами, отличившимися дважды. Оба мяча были забиты с пенальти — на 9-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Эмиль Форсберг, а на 33-й — Тимо Вернер.
На 50-й минуте Уссем Ауа отквитал один мяч, а Мемфис Депай на 86-й минуте спас «Лион» от поражения.
Этот результат означает, что в группе G кроме «Лейпцига» (11 очков) в 1/8 финала турнира вышел «Лион» (8), «Бенфика» (7) заняла третье место, а «Зенит» (7) стал четвертым.
Лига чемпионов. 6-й тур. Группа G
«Лион» (Франция) — «Лейпциг» (Германия) — 2:2 (0:2)
Голы: Форсберг, 9 — с пенальти (0:1). Вернер, 33 — с пенальти (0:2). Ауар, 50 (1:2). Депай, 82 (2:2)«Лион»: Антони Лопеш, Тете, Аннерсен, Денайер, Рафаэл да Силва (Марсал, 73), Ауар, Тиагу Мендес, Тузар (Рен-Аделаид, 64), Депай, Террье (Марселу, 87), Дембеле«Лейпциг» (Германия): Гулачи, Мукьеле, Клостерманн, Упамекано (Ампаду, 55), Сараччи, Нкунку (Лаймер, 75), Айдара, Демме, Форсберг, Поульсен, Вернер (Кунья, 55)Предупреждения: Упамекано, 3. Тиагу Мендес, 33. Мукьеле, 52. Сараччи, 63