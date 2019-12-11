«Лион» — «Лейпциг»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионовна своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Первый тайм остался за немцами, отличившимися дважды. Оба мяча были забиты с пенальти — на 9-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Эмиль Форсберг, а на 33-й — Тимо Вернер.

На 50-й минуте Уссем Ауа отквитал один мяч, а Мемфис Депай на 86-й минуте спас «Лион» от поражения.

Этот результат означает, что в группе G кроме «Лейпцига» (11 очков) в 1/8 финала турнира вышел «Лион» (8), «Бенфика» (7) заняла третье место, а «Зенит» (7) стал четвертым.