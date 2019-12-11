Гаттузо: На данный момент планирую играть по схеме 4-3-3

Новый главный тренердал первое интервью в качестве наставника «неаполитанцев».

«Цель "Наполи" — еврокубки, не буду ходить вокруг да около. Будет сложно, у нас сейчас не лучший период, но это тот клуб, который не имеет права не играть в еврокубках. Мы надеемся наверстать те очки, которых нам недостает. До рождественской паузы нам предстоит провести два матча, и нам нужно брать быка за рога. Эта команда обязана диктовать ход матчей и показывать определенный стиль футбола.

Разница между пятым и четвертым местом большая, как спортивная, так и экономическая. Видеть эту команду на седьмом месте немного стыдно. Наша цель — Лига чемпионов. В прошлом сезоне мне с "Миланом" не хватило для попадания туда 1 очка, но у "Наполи" есть все для того, чтобы добиться этой цели.

На какой срок рассчитан мой контракт? От таких вопросов мне хочется рассмеяться. Шесть у меня месяцев по контракту или есть опция продления — какая разница, ведь наша работа привязана к результатам.

Если бы мне предложили контракт на 6 месяцев, я бы тоже согласился, ведь это огромная возможность. Мне кажется, что игроки "Наполи" созданы для того стиля футбола, который я хочу видеть в исполнении своей команды.

На данный момент планирую играть по схеме 4-3-3, у нас для этого есть подходящие игроки», — приводит слова специалиста Football Italia. 0