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    Гаттузо: На данный момент планирую играть по схеме 4-3-3

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    Новый главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо дал первое интервью в качестве наставника «неаполитанцев».

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Цель "Наполи" — еврокубки, не буду ходить вокруг да около. Будет сложно, у нас сейчас не лучший период, но это тот клуб, который не имеет права не играть в еврокубках. Мы надеемся наверстать те очки, которых нам недостает. До рождественской паузы нам предстоит провести два матча, и нам нужно брать быка за рога. Эта команда обязана диктовать ход матчей и показывать определенный стиль футбола.

    Разница между пятым и четвертым местом большая, как спортивная, так и экономическая. Видеть эту команду на седьмом месте немного стыдно. Наша цель — Лига чемпионов. В прошлом сезоне мне с "Миланом" не хватило для попадания туда 1 очка, но у "Наполи" есть все для того, чтобы добиться этой цели.

    На какой срок рассчитан мой контракт? От таких вопросов мне хочется рассмеяться. Шесть у меня месяцев по контракту или есть опция продления — какая разница, ведь наша работа привязана к результатам.

    Если бы мне предложили контракт на 6 месяцев, я бы тоже согласился, ведь это огромная возможность. Мне кажется, что игроки "Наполи" созданы для того стиля футбола, который я хочу видеть в исполнении своей команды.

    На данный момент планирую играть по схеме 4-3-3, у нас для этого есть подходящие игроки», — приводит слова специалиста Football Italia. 0

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