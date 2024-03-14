«Ривер Плейт»
Турнирное положение: «Ривер Плейт» в нынешнем сезоне выступает довольно успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Кубка Профессиональной лиги Аргентины.
При этом «Ривер Плейт» имеет 18 очков в 10 матчах. Более того, столько же баллов в активе еще у 4 команд.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Ривер Плейт» не смог одолеть «Индепендьенте» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» добыла лишь одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Зато не проигрывает «Ривер Плейт» еще с середины ноября. Впрочем, в последних поединках команда слишком зачастила с ничьими.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не особо выгодно. Несмотря на это, желание завоевать трофей у нее огромное.
Против «Эстудиантеса» команда традиционно играет достаточно успешно. Из 5 последних очных поединков «Ривер Плейт» выиграл 3 раза при одной коллизии.
Наверняка «Ривер Плейт» постарается сыграть как можно активнее в атаке. Номинальные хозяева уж точно сразу пойдут вперед.
«Эстудиантес»
Турнирное положение: «Эстудиантес» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. На текущий момент команда пребывает на 3 месте в таблице Кубка Профессиональной лиги.
Причем «Эстудиантес» набрал столько же очков, сколько и лидер «Ривер Плейт». Вот только показатели у команды скромнее.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Эстудиантес» не смог ничего противопоставить «Сармьенто Жунин» (1:3).
Стабильностью результатов команда не отличается. Да и вообще, в 5 своих последних матчах она выиграла всего лишь 2 раза.
Вообще, «Эстудиантес» не столь ярко выглядит в плане реализации. В 5 последних матчах забито лишь 6 мячей в ворота соперников.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Эстудиантес» имеет явные проблемы. С надежностью своих тылов. Да и сама игра команды вызывает явные вопросы.
Последняя победа над «Ривер Плейтом» случилась еще 3 года назад. Да и сейчас тягаться с оппонентом команде будет сложно.
В последней очной встрече с оппонентом команда потерпела неудачу (1:3). Да и вообще, монолитности в игре «Эстудиантеса» мало.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Свои шансы «Эстудиантес» явно будет искать в контригре.
Статистика для ставок
- «Эстудиантес» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Ривер Плейт» 3 года не проигрывал «Эстудиантесу»
- последняя очная встреча соперников завершилась викторией «Ривер Плейта» (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.56.
- 1.90Барселона — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80Арсенал — Порту: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Хозяева весьма неплохо выглядят в атаке, да и вообще, выглядят сильнее соперника.
«Ривер Плейт» явно начнет встречу максимально активно, к тому же оппонент имеет проблемы в обороне.
Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме не проиграет за 2.61.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники проявят высокую результативность.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.44