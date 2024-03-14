В рамках финала Суперкубка Аргентины 14 марта пройдет матч «Ривер Плейт» — «Эстудиантес». Начало — 03:10 (мск). «Ривер Плейт» — «Эстудиантес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Ривер Плейт» в нынешнем сезоне выступает довольно успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Кубка Профессиональной лиги Аргентины.

При этом «Ривер Плейт» имеет 18 очков в 10 матчах. Более того, столько же баллов в активе еще у 4 команд.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Ривер Плейт» не смог одолеть «Индепендьенте» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» добыла лишь одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Зато не проигрывает «Ривер Плейт» еще с середины ноября. Впрочем, в последних поединках команда слишком зачастила с ничьими.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не особо выгодно. Несмотря на это, желание завоевать трофей у нее огромное.

Против «Эстудиантеса» команда традиционно играет достаточно успешно. Из 5 последних очных поединков «Ривер Плейт» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Наверняка «Ривер Плейт» постарается сыграть как можно активнее в атаке. Номинальные хозяева уж точно сразу пойдут вперед.

«Эстудиантес»

Турнирное положение: «Эстудиантес» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. На текущий момент команда пребывает на 3 месте в таблице Кубка Профессиональной лиги.

Причем «Эстудиантес» набрал столько же очков, сколько и лидер «Ривер Плейт». Вот только показатели у команды скромнее.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Эстудиантес» не смог ничего противопоставить «Сармьенто Жунин» (1:3).

Стабильностью результатов команда не отличается. Да и вообще, в 5 своих последних матчах она выиграла всего лишь 2 раза.

Вообще, «Эстудиантес» не столь ярко выглядит в плане реализации. В 5 последних матчах забито лишь 6 мячей в ворота соперников.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Эстудиантес» имеет явные проблемы. С надежностью своих тылов. Да и сама игра команды вызывает явные вопросы.

Последняя победа над «Ривер Плейтом» случилась еще 3 года назад. Да и сейчас тягаться с оппонентом команде будет сложно.

В последней очной встрече с оппонентом команда потерпела неудачу (1:3). Да и вообще, монолитности в игре «Эстудиантеса» мало.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Свои шансы «Эстудиантес» явно будет искать в контригре.

Статистика для ставок

«Эстудиантес» проиграл в 2 своих последних матчах

«Ривер Плейт» 3 года не проигрывал «Эстудиантесу»

последняя очная встреча соперников завершилась викторией «Ривер Плейта» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.56.

Прогноз: Хозяева весьма неплохо выглядят в атаке, да и вообще, выглядят сильнее соперника.

«Ривер Плейт» явно начнет встречу максимально активно, к тому же оппонент имеет проблемы в обороне.

Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме не проиграет за 2.61.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники проявят высокую результативность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.44