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    «Ривер Плейт» совершит блицкриг

    «Ривер Плейт» — «Эстудиантес». Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, Суперкубок Аргентины, 14 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Эстудиантес»
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    «Ривер Плейт»
    В рамках финала Суперкубка Аргентины 14 марта пройдет матч «Ривер Плейт» — «Эстудиантес». Начало — 03:10 (мск). «Ривер Плейт» — «Эстудиантес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: «Ривер Плейт» в нынешнем сезоне выступает довольно успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Кубка Профессиональной лиги Аргентины.

    При этом «Ривер Плейт» имеет 18 очков в 10 матчах. Более того, столько же баллов в активе еще у 4 команд.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Ривер Плейт» не смог одолеть «Индепендьенте» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» добыла лишь одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Зато не проигрывает «Ривер Плейт» еще с середины ноября. Впрочем, в последних поединках команда слишком зачастила с ничьими.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не особо выгодно. Несмотря на это, желание завоевать трофей у нее огромное.

    Против «Эстудиантеса» команда традиционно играет достаточно успешно. Из 5 последних очных поединков «Ривер Плейт» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Наверняка «Ривер Плейт» постарается сыграть как можно активнее в атаке. Номинальные хозяева уж точно сразу пойдут вперед.

    «Эстудиантес»

    Турнирное положение: «Эстудиантес» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. На текущий момент команда пребывает на 3 месте в таблице Кубка Профессиональной лиги.

    Причем «Эстудиантес» набрал столько же очков, сколько и лидер «Ривер Плейт». Вот только показатели у команды скромнее.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Эстудиантес» не смог ничего противопоставить «Сармьенто Жунин» (1:3).

    Стабильностью результатов команда не отличается. Да и вообще, в 5 своих последних матчах она выиграла всего лишь 2 раза.

    Вообще, «Эстудиантес» не столь ярко выглядит в плане реализации. В 5 последних матчах забито лишь 6 мячей в ворота соперников.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Эстудиантес» имеет явные проблемы. С надежностью своих тылов. Да и сама игра команды вызывает явные вопросы.

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    Последняя победа над «Ривер Плейтом» случилась еще 3 года назад. Да и сейчас тягаться с оппонентом команде будет сложно.

    В последней очной встрече с оппонентом команда потерпела неудачу (1:3). Да и вообще, монолитности в игре «Эстудиантеса» мало.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Свои шансы «Эстудиантес» явно будет искать в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Эстудиантес» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Ривер Плейт» 3 года не проигрывал «Эстудиантесу»

    • последняя очная встреча соперников завершилась викторией «Ривер Плейта» (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.56.

    Прогноз: Хозяева весьма неплохо выглядят в атаке, да и вообще, выглядят сильнее соперника.

    «Ривер Плейт» явно начнет встречу максимально активно, к тому же оппонент имеет проблемы в обороне.

    Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме не проиграет за 2.61.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники проявят высокую результативность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.44

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    Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Эстудиантес» с коэффициентом 2.61. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» совершит блицкриг
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