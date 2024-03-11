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    «Арсенал» — «Порту». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Арсеналом» и «Порту»

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    «Арсенал» — «Порту»
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    «Арсенал» — «Порту»
    Лондонский «Арсенал» после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграет с «Порту» на своем стадионе. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» уверенно преодолел групповую стадию, заняв первое место в квартете с ПСВ, «Лансом» и «Севильей». «Канониры» набрали 13 очков в 6-ти матчах, одержав 4 победы при одной ничьей и поражении.

    Подопечные Микеля Артеты провалили первый матч против «Порту», не нанеся ни одного удара в створ ворот. Лондонцы рассчитывали увезти из Португалии хотя бы ничью, но гол Галено на 94-й минуте испортил все планы «канонирам» (0:1).

    В крайнем туре чемпионата Англии «Арсенал» не без труда одолел дома «Брентфорд» (2:1). Победный мяч на 86-й минуте забил Хаверц. После 28-ми туров лондонцы набрали 64 очка и делят лидерство с «Ливерпулем».

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    «Порту»

    «Порту» вышел в плей-офф Лиги Чемпионов со второй позиции пропустив вперед «Барселону», но опередив «Шахтер» и «Антверпен». Португальская команда набрала 12 очков, одержав четыре победы и дважды уступив каталонцам.

    В первом матче против «Арсенала» подопечные Сержиу Консейсау уступили сопернику во владении мячом и всего два раза пробили в свтор. При этом одна из попыток стала результативной. На 94-й минуте Галено ударом из-за пределов штрафной принес своей команде победу (1:0).

    «Порту» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Португалии с отставанием в 6 очков от «Бенфики», до лидирующего «Спортинга» — 7 баллов. В крайнем туре «драконы» разгромили на выезде «Портимоненсе» (3:0).

    Личные встречи

    В 8-ми очных матчах на счету «Арсенала» 4 победы, «Порту» оказался сильнее в 3-х встречах и однажды была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета:

    — «Нам нужно поправить несколько моментов, чтобы создавать больше шансов, чем в первой игре. Таков уровень Лиги чемпионов — здесь играешь с топ-командами. Завтра мы должны быть лучше.

    Надеюсь, фанаты пошумят, и все вместе мы выйдем в четвертьфинал. То влияние, которое фанаты могут оказать, просто невероятно. Я не думаю, что они осознают это. Нам нужно, чтобы они вместе с нами играли каждый мяч. В то же время нам нужно контролировать эмоции».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Порту» с коэффициентом 1.80.

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