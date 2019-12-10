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    Крыховяк: Каждому игроку «Локо» нужно сыграть лучше, чем в последние месяцы

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    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико».

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    Игра «Атлетико» — «Локомотив» пройдет 11 декабря в Мадриде (Испания).

    «Мы не смогли показать хороший футбол с "Арсеналом", но у нас есть сильные игроки, чтобы играть в Лиге чемпионов.

    И мы хотим взять 3 очка. Мы еще не в отпуске и хотим играть для наших болельщиков. Эта игра очень важна для нас.

    Если мы хотим 3 очка, то каждому игроку нужно сыграть лучше, чем в последние месяцы. И мы можем это сделать», — приводит слова Крыховяка пресс-служба железнодорожников. 0

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