Крыховяк: Каждому игроку «Локо» нужно сыграть лучше, чем в последние месяцы

Полузащитник «Локомотива»поделился ожиданиями перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против

Игра «Атлетико» — «Локомотив» пройдет 11 декабря в Мадриде (Испания).

«Мы не смогли показать хороший футбол с "Арсеналом", но у нас есть сильные игроки, чтобы играть в Лиге чемпионов.

И мы хотим взять 3 очка. Мы еще не в отпуске и хотим играть для наших болельщиков. Эта игра очень важна для нас.

Если мы хотим 3 очка, то каждому игроку нужно сыграть лучше, чем в последние месяцы. И мы можем это сделать», — приводит слова Крыховяка пресс-служба железнодорожников. 0