Мешков должен был назначить пенальти в ворота «Зенита», считает Орлов

Футбольный комментаторотметил ошибки, который обслуживал матч 18-го тура РПЛ(1:0).

«Тедеско после матча с "Зенитом" говорил, что Ракицкий сыграл рукой. Хусаинов говорил, что пенальти был — 500 процентов.

А действующий член судейской комиссии УЕФА и ФИФА Левников, в компетенции которого нельзя сомневаться, указал на правила: если мяч от какой-то части тела летит в руку, то это не игра рукой.

Правило было введено год назад, и оно справедливое. Тедеско и весь "Спартак", включая Хусаинова, это правило не прочитали. Есть правило, и точка.

Поэтому тренер "Спартака" сделал голословное заявление. Не знаю, как он теперь будет выкручиваться.

Но я вам признаюсь, что пенальти был в другой ситуации у ворот "Зенита". Оздоев срубил игрока "Спартака", не дав ему сыграть в мяч.

Всегда судья поощряет стремление сыграть в мяч, а Магомед в мяч не попал, он попал в ногу. Футболист "Спартака" после этого упал.

Это жёлтая карточка и пенальти — и никуда не деться. Были и другие моменты, в том числе у других ворот», — сказал Орлов на своем Youtube-канале. 0