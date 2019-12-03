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    Мешков должен был назначить пенальти в ворота «Зенита», считает Орлов

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    Футбольный комментатор Геннадий Орлов отметил ошибки Виталия Мешкова, который обслуживал матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0).

    Геннадий Орлов
    Геннадий Орлов

    «Тедеско после матча с "Зенитом" говорил, что Ракицкий сыграл рукой. Хусаинов говорил, что пенальти был — 500 процентов.

    А действующий член судейской комиссии УЕФА и ФИФА Левников, в компетенции которого нельзя сомневаться, указал на правила: если мяч от какой-то части тела летит в руку, то это не игра рукой.

    Правило было введено год назад, и оно справедливое. Тедеско и весь "Спартак", включая Хусаинова, это правило не прочитали. Есть правило, и точка.

    Поэтому тренер "Спартака" сделал голословное заявление. Не знаю, как он теперь будет выкручиваться.

    Но я вам признаюсь, что пенальти был в другой ситуации у ворот "Зенита". Оздоев срубил игрока "Спартака", не дав ему сыграть в мяч.

    Всегда судья поощряет стремление сыграть в мяч, а Магомед в мяч не попал, он попал в ногу. Футболист "Спартака" после этого упал.

    Это жёлтая карточка и пенальти — и никуда не деться. Были и другие моменты, в том числе у других ворот», — сказал Орлов на своем Youtube-канале. 0

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