Алиссон — первый обладатель Трофея Льва Яшина

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилиистал первым в истории обладателем Трофея

Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера «Динамо» Льва Яшина, который является единственным вратарём в истории, получившим «Золотой мяч».

Победителя объявил форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Напомним, Алисон выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/19 в составе «Ливерпуля».

Второе место занял Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»), третье — Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»).

Alisson is the very first #yachinetrophy! 🧤 #ballondor pic.twitter.com/7Z2REMmxUE