Алиссон — первый обладатель Трофея Льва Яшина

Алиссон Беккер
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Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера «Динамо» Льва Яшина, который является единственным вратарём в истории, получившим «Золотой мяч».
Победителя объявил форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
Напомним, Алисон выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/19 в составе «Ливерпуля».
Второе место занял Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»), третье — Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»).
Alisson is the very first #yachinetrophy! 🧤 #ballondor pic.twitter.com/7Z2REMmxUE— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019