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    Алиссон — первый обладатель Трофея Льва Яшина

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    Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер стал первым в истории обладателем Трофея Льва Яшина.

    Алиссон Беккер
    Алиссон Беккер

    Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера «Динамо» Льва Яшина, который является единственным вратарём в истории, получившим «Золотой мяч».

    Победителя объявил форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

    Напомним, Алисон выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/19 в составе «Ливерпуля».

    Второе место занял Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»), третье — Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»).

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