«Оренбург» готов перенести матч с «Сочи» на следующий год

Президентзаявил, что клуб готов перенести матч 18-го тура РПЛ сна 2020 год из-за болезни ряда игроков соперника.

«Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Все зависит от "Сочи", если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу», — приводит ТАСС слова Кияева.

«Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока еще никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу», — добавил Кияев.

Ранее сообщалось о том, что «Сочи» отменил предматчевую тренировку из-за вируса инфекционной ангины, который был обнаружен у десяти футболистов. 0