ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериЭмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала»
  • 21:29
    • «Оренбург» готов перенести матч с «Сочи» на следующий год
  • 20:57
    • «Барселона» озвучила сроки восстановления Дембеле
  • 20:44
    • УЕФА назвал символическую сборную квалификации Евро-2020
  • 20:32
    • СМИ: Аллегри отказался возглавить «Арсенал»
  • 18:54
    • РПЛ рассмотрела вариант с расширением чемпионата до 24 команд
    Все новости спорта

    «Оренбург» готов перенести матч с «Сочи» на следующий год

    Футбол Сочи Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что клуб готов перенести матч 18-го тура РПЛ с «Сочи» на 2020 год из-за болезни ряда игроков соперника.

    Владимир Кияев
    Владимир Кияев

    «Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Все зависит от "Сочи", если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу», — приводит ТАСС слова Кияева.

    «Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока еще никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу», — добавил Кияев.

    Ранее сообщалось о том, что «Сочи» отменил предматчевую тренировку из-за вируса инфекционной ангины, который был обнаружен у десяти футболистов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Знал бы прикуп. Точилин оказался не готов к Премьер-лиге
  • 21/11/2019 в 19:24
    •
  • Прогноз
  • «Шальке» — «Унион»
  • 1.73
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как закончится бой между Емельяненко и Кокляевым?
  • Емельяненко — Кокляев. Прогноз и ставки
  • 5.60
    •
  • Прервет ли «Шальке» победное шествие дебютанта?
  • «Шальке» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Прервется ли черная полоса «Ростова» матчем с «Уралом»?
  • «Ростов» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Ари Футбол «Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лицеПресса и комментарии о матче «Краснодар» — «Базель» Вчера в 22:400
  • 17:49
    • Малком начал тренировки в Бразилии
  • 17:24
    • Левандовски — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
  • 17:09
    • Клебо победил в спринте на первом этапе КМ, Устюгов дисквалифицирован
    Лионель Месси Футбол Вдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»Лионель записал на свой счет гол и две результативные передачи Вчера в 14:040
  • Экспресс дня

  • Одержат ли победы лидеры АПЛ в 14 туре?
  • 2.78
    •
  • 21:14
    • «Ростов» и «Урал» сыграли вничью в молодежном первенстве
  • 20:19
    • «Калгари» уволил Питерса
  • 20:03
    • Погба сможет вернуться на поле к матчу с «Тоттенхэмом»
    Артем Дзюба забил победный гол Футбол Дзюба отвечает хейтерам и тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионовРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Лионом» Вчера в 03:090
  • 19:45
    • Абрахам пропустит ближайший матч «Челси»
  • 19:35
    • Стало известно, сколько «Арсенал» заплатит Эмери за разрыв контракта
  • 19:24
    • Экс-полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес завершил карьеру
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие