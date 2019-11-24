Президент «Оренбурга»: Федотов решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей

Президент «Оренбурга»прокомментировал слухи о переходе главного тренера команды

Функционер также раскритиковал судейство в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«У нас с Федотовым действующий контракт на год с правом продления еще на два года. Так что по условиям все нормально.

Не исключаю возможности, что Федотов может перейти в другой клуб, но необязательно в "Сочи".

С клубом все нормально, он очень доволен, никаких вопросов нет. Видимо, получил предложение, от которого трудно отказаться.

Я пересмотрел еще раз спорные моменты вчерашнего матча, в которых нам не поставили пенальти. В действиях судей все меньше и меньше спортивной составляющей.

Не знаю, чем они руководствуются. По отношению к "Оренбургу" происходит просто судейский беспредел!

Я еще могу понять, когда на выездном матче как-то хотят немного местным болельщикам угодить. Но когда в домашних играх так откровенно прибивают…

Возможной причиной перехода Федотова может быть то, что человек просто устал бороться с этим.

Он заходит в раздевалку после очередных украденных очков и видит потухшие взгляды у игроков. Скорее всего, в этом и кроется причина.

Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судейский корпус», — рассказал Кияев Sport24.

Напомним, в матче против «Ахмата» Алексей Еськов назначил в ворота «Оренбурга» пенальти, который вызвал много споров. 0