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    Президент «Оренбурга»: Федотов решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей

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    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о переходе главного тренера команды Владимира Федотова в «Сочи».

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    Функционер также раскритиковал судейство в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

    «У нас с Федотовым действующий контракт на год с правом продления еще на два года. Так что по условиям все нормально.

    Не исключаю возможности, что Федотов может перейти в другой клуб, но необязательно в "Сочи".

    С клубом все нормально, он очень доволен, никаких вопросов нет. Видимо, получил предложение, от которого трудно отказаться.

    Я пересмотрел еще раз спорные моменты вчерашнего матча, в которых нам не поставили пенальти. В действиях судей все меньше и меньше спортивной составляющей.

    Не знаю, чем они руководствуются. По отношению к "Оренбургу" происходит просто судейский беспредел!

    Я еще могу понять, когда на выездном матче как-то хотят немного местным болельщикам угодить. Но когда в домашних играх так откровенно прибивают…

    Возможной причиной перехода Федотова может быть то, что человек просто устал бороться с этим.

    Он заходит в раздевалку после очередных украденных очков и видит потухшие взгляды у игроков. Скорее всего, в этом и кроется причина.

    Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судейский корпус», — рассказал Кияев Sport24.

    Напомним, в матче против «Ахмата» Алексей Еськов назначил в ворота «Оренбурга» пенальти, который вызвал много споров. 0

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