Войо Чалов: Знали, что «Спартак» начнет агрессивно

Тренер «Крыльев Советов»проанализировал игру команды в матче чемпионата России против «Спартака» (0:2).

«В первом тайме мы быстро пропустили. Знали, что "Спартак" начнет агрессивно, но не хватило концентрации.

Второй тайм играли так, как можем, и думаю, если бы не красная карточка, забили бы мяч. Потом второе удаление, и все закончилось. Не смогли ничего сделать. Хорошо, что еще не получили 2-3 мяча.

Мы впервые играли с оборонительной схемой в три центральных защитника. Хотели попробовать. Это хорошая схема, но когда пропускаешь на третьей минуте, все рушится», — приводит слова Чалова пресс-служба клуба.

Напомним, Чалов исполняет обязанности главного тренера «Крыльев» Миодрага Божовича, пока черногорский специалист отбывает трехматчевую дисквалификацию. 0