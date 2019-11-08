«Боруссия» обыграла «Рому», «Брага» дома победила «Бешикташ»

Менхенгладбахскаяодержала домашнюю победу над(2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы в группе J.

Защитник гостей Федерико Фасио поразил собственные ворота на 35-й минуте и поразил ворота соперника на 64-й минуте.

Победный мяч на 90+5 минуте забил Марку Тюрам.

В другом матче группы J «Вольфсберг» дома проиграл турецкому клубу «Истанбул Башакшекир» со счетом 0:3.

Автором дубля на 84-й и 87-й минутах стал Энцо Кривелли, еще один мяч забил Эдин Вишча на 73-й минуте реализовавший пенальти.

Хозяева с 72-й минуты играли в меньшинстве после удаления Неманьи Рничи за вторую желтую карточку.

«Истанбул Башакшекир» с семью очками возглавляет группу J. Далее следуют «Рома» (5 очков), «Боруссия» (5 очков) и «Вольфсберг» (4 очка).

В группе К «Брага» на своем поле победила турецкий «Бешикташ» со счетом 3:1.

Дублем на 14-й и 37-й минутах отметился Паулинью, еще один мяч на 81-й минуте забил Уилсон Эдуарду. Гости ответили голом Тайлера Бойда на 29-й минуте.

Гости с конца первого тайма играли в меньшинстве после удаления Джермейна Ленса на 44-й минуте.

В другом матче группы К английский «Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Слован» — 1:0.

Единственный мяч во встрече забил Рауль Хименес на 90+2 минуте.

В середине второго тайма полузащитник хозяев Рубен Невеш не смог реализовать пенальти.

«Брага» с 10 очками возглавляет квартет. На втором месте идет «Вулверхэмптон» (9 очков), далее следуют «Слован» (4 очка) и «Бешикташ» (0 очков). 0