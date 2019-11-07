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    Португалия еще увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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    После окончания матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы Португалия еще больше увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

    Португалия еще увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
    Португалия еще увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    В этом туре «Порту» на выезде уступил «Рейнджерс» (0:2), «Брага» одержала победу над «Бешикташем» (3:1), «Спортинг» на выезде оказался сильнее «Русенборга» (2:0), а «Витория Гимарайнш» на домашнем стадионе сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1).

    От России в четвертом туре ЛЕ «Краснодар» на своем поле выиграл у «Трабзонспора» (3:1), а московский ЦСКА в выездном матче набрал первое очко, сыграв вничью с «Ференцварошем» (0:0).

    В итоге у Португалии стало 45,849 балла в таблице коэффициентов УЕФА, а у России — 44,383. Отставание составляет 1,466 балла. Напомним, шестая строчка позволяет стране отправить третью команду в Лигу чемпионов, а седьмая — две.

    Лидирует в таблице Испания (92,140), на втором месте находится Англия (81,176), на третьем — Германия (63,784). Четвертую строчку занимает Италия (61,796), пятую — Франция (53,248). 0

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