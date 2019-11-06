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    «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Москве

    «Локомотив» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Московский «Локомотив» на своем поле уступил туринскому «Ювентусу» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 4-й минуте открыли итальянцы. Роналду со штрафного приложился по центру ворот «Локо», Гилерме не удержал скользкий мяч, пропустив его между ног, а Рэмси добил уже с линии.

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    Отыгрались москвичи на 12-й минуте. Рыбусь с левого края вырезал подачу в центр штрафной «Юве», Миранчук выиграл борьбу в воздухе и пробил головой по воротам — мяч от штанги отскочил во вратарскую, Алексей первым успел на отскок.

    А на второй компенсированной минуте Дуглас Коста забил победный для туринцев мяч. Бразилец с левого края сместился к центру, убежал от четырёх соперников, получил обратную передачу от Игуаина, выскочил один на один и покатил мяч между ногу Гилерме.

    Напомним, что первый матч в Турине также завершился победой «Ювентуса» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После четырех туров «Ювентус» с 10 очками единолично возглавляет группу D, «Локомотив» с тремя набранными очками располагается на третьей строчке квартета.

    В следующем матче Лиги чемпионов команда Юрия Семина 26 ноября на домашней арене примет немецкий «Байер».

    Лига чемпионов. Группа D
    «Локомотив» (Россия) — «Ювентус» (Италия) — 1:2 (1:1)
    Голы: Рэмси, 4 (0:1). Миранчук, 12 (1:1). Дуглас Коста, 90+3 (1:2)«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Мурило, 81), Баринов, Крыховяк, Миранчук, Жоау Мариу (Коломейцев, 85), Эдер«Ювентус» (Италия): Щенсны, Данилу, Бонуччи, Ругани, Сандру, Пьянич, Рабьо, Хедира (Дуглас Коста, 70), Рэмси (Бентанкур, 64), Игуаин, Криштиану Роналду (Дибала, 81)Предупреждения: Бонуччи, 39. Рыбус, 83
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