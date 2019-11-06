«Локомотив» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийна своем поле уступил туринскому(1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче уже на 4-й минуте открыли итальянцы. Роналду со штрафного приложился по центру ворот «Локо», Гилерме не удержал скользкий мяч, пропустив его между ног, а Рэмси добил уже с линии.

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Отыгрались москвичи на 12-й минуте. Рыбусь с левого края вырезал подачу в центр штрафной «Юве», Миранчук выиграл борьбу в воздухе и пробил головой по воротам — мяч от штанги отскочил во вратарскую, Алексей первым успел на отскок.

А на второй компенсированной минуте Дуглас Коста забил победный для туринцев мяч. Бразилец с левого края сместился к центру, убежал от четырёх соперников, получил обратную передачу от Игуаина, выскочил один на один и покатил мяч между ногу Гилерме.

Напомним, что первый матч в Турине также завершился победой «Ювентуса» со счетом 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После четырех туров «Ювентус» с 10 очками единолично возглавляет группу D, «Локомотив» с тремя набранными очками располагается на третьей строчке квартета.

В следующем матче Лиги чемпионов команда Юрия Семина 26 ноября на домашней арене примет немецкий «Байер».