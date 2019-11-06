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    Конте: «Интеру» нужно прибавить и оставить неудачи в прошлом

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    Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат матча с «Боруссией» Д (2:3) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «То же самое произошло в Барселоне. Я не очень хочу комментировать второй тайм, не хочу искать оправдания. Жаль, что так проиграли, но я не могу требовать от игроков большего, потому что они очень стараются и трудятся не жалея сил. Мы допустили ошибку, когда выстраивали план. Нельзя играть в двух турнирах такой короткой скамейкой.

    Нужно прибавить и оставить наши неудачи в прошлом. Помню, как выигрывали 4:1 у Сассуоло в Серии А, а матч закончился вничью — 4:4. Мы должны понять, почему эти вещи с нами случаются», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

    «Интер» после четырех туров набрал четыре очка и занимает в группе F третье место. Лидирует «Барселона» — восемь баллов, на второй позиции расположилась дортмундская «Боруссия» (7), замыкает таблицу «Славия» (2). 0

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