Парфенов: В матче с «Оренбургом» было достаточно моментов

Дмитрий Парфенов
globallookpress.com
«Любое поражение неприятно. Даем на пятой минуте сопернику использовать свою возможность. Было достаточно голевых моментов, надо забивать свои моменты.
Бывает, не получается игра — ты ее выигрываешь. Сегодня достаточно моментов было, и давление было возле ворот соперника. Вопрос в нашей реализации», — приводит слова официальный сайт «Урала».
Добавим, что после этой игры «Оренбург» набрал 18 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 18 очками расположился на десятом месте. 0