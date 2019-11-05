Парфенов: В матче с «Оренбургом» было достаточно моментов

Главный тренер «Урала»высказал мнение о поражении в домашнем матче 15-го тура чемпионата России(1:2).

«Любое поражение неприятно. Даем на пятой минуте сопернику использовать свою возможность. Было достаточно голевых моментов, надо забивать свои моменты.

Бывает, не получается игра — ты ее выигрываешь. Сегодня достаточно моментов было, и давление было возле ворот соперника. Вопрос в нашей реализации», — приводит слова официальный сайт «Урала».

Добавим, что после этой игры «Оренбург» набрал 18 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 18 очками расположился на десятом месте. 0