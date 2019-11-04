РПЛ оказалась моложе АПЛ, Примеры и Серии А

Как сообщает « Чемпионат », Международный центр спортивных исследований Швейцарии составил список самых возрастных лиг Европы.вошла в топ-10 рейтинга.

Всего специалисты изучили 31 чемпионат. Таким образом, были учтены возрастные показатели 11692 игроков, то есть охват по командам составил 463 футбольных клуба.

Самыми молодыми лигами оказались чемпионаты Словакии, Нидерландов и Швеции. Там статистика показала такие средние результаты: 24,32 лет, 24,54 и 24,57 лет.

Что касается РПЛ, то здесь средний возраст футболистов составил 26,69 лет. Самой «старой» лигой оказалась турецкая Суперлига с показателем в 28 лет. 0