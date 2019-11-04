РПЛ оказалась моложе АПЛ, Примеры и Серии А

Игорь Акинфеев
globallookpress.com
Всего специалисты изучили 31 чемпионат. Таким образом, были учтены возрастные показатели 11692 игроков, то есть охват по командам составил 463 футбольных клуба.
Самыми молодыми лигами оказались чемпионаты Словакии, Нидерландов и Швеции. Там статистика показала такие средние результаты: 24,32 лет, 24,54 и 24,57 лет.
Что касается РПЛ, то здесь средний возраст футболистов составил 26,69 лет. Самой «старой» лигой оказалась турецкая Суперлига с показателем в 28 лет. 0