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    РПЛ оказалась моложе АПЛ, Примеры и Серии А

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    Как сообщает «Чемпионат», Международный центр спортивных исследований Швейцарии составил список самых возрастных лиг Европы. РПЛ вошла в топ-10 рейтинга.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    Всего специалисты изучили 31 чемпионат. Таким образом, были учтены возрастные показатели 11692 игроков, то есть охват по командам составил 463 футбольных клуба.

    Самыми молодыми лигами оказались чемпионаты Словакии, Нидерландов и Швеции. Там статистика показала такие средние результаты: 24,32 лет, 24,54 и 24,57 лет.

    Что касается РПЛ, то здесь средний возраст футболистов составил 26,69 лет. Самой «старой» лигой оказалась турецкая Суперлига с показателем в 28 лет. 0

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